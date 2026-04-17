En libertad con cargos el exalcalde de Trabanca, José Luis Pascual

El exalcalde de Trabanca y director de AECT Duero-Douro, José Luis Pascual, ya se encuentra en libertad con cargos, después de declarar ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional este jueves. Circunstancia que también comparte su mujer, arrestada durante esta operación.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, Pascual Criado quedó en libertad el mismo jueves, tras ser arrestado este miércoles por un presunto delito de fraude y blanqueo de capitales, tal y como avanzó este medio. No obstante, el Juez de Garantías que ha procesado esta libertad con cargos le obliga a personarse cada dos semanas en sede judicial.

Cabe recordar que, al ser un proceso supervisado por la Fiscalía Europea, no existe un juez de instrucción tradicional, sino que son los fiscales europeos los que dirigen la investigación, mientras que un magistrado de la Audiencia Nacional actúa solo como Juez de Garantías.

Prueba de la libertad de Pascual Criado es que este mismo viernes se le ha podido ver paseando por las calles del centro de Salamanca.

La detención del exalcalde de Trabanca tiene que ver con una investigación por un fraude cercano a los tres millones de euros que habrían perpetrado Pascual y su mujer, secretaria en el Ayuntamiento de Pereña de la Ribera e investigada también por estos hechos, haciendo uso de asociaciones sin ánimo de lucro, creadas para solicitar subvenciones europeas.

El dinero que recibían de estas ayudas luego era presuntamente blanqueado a través de otras empresas creadas por la pareja para ese fin.