La secretaria del Ayuntamiento de Pereña de la Ribera y pareja del exalcalde de Trabanca, también investigada

La operación que mantiene activa la Guardia Civil de Salamanca y la Agencia Tributaria, con la supervisión de la Fiscalía Europea, contra el exalcalde de Trabanca, José Luis Pascual, vincula también a su mujer, Sonia Fernández.

Tal y como ha podido confirmar Salamanca24horas.com, las pesquisas policiales y la investigación de la Fiscalía Europea, que abarca un largo periodo de actuaciones por parte Pascual, involucraría también a su mujer en estos presuntos delitos de fraude y blanqueamiento de capitales.

La investigación que se está llevando sobre la mujer se centra en su papel como secretaria del Ayuntamiento de Trabanca durante el mandado de Pascual Criado, puesto al que accedió nada más llegar al cargo su marido.

En ese sentido, se estudia las posibles actividades que ha podido llevar la actual secretaria desde sus puestos en los ayuntamientos de Pereña y Trabanca, y que tendrían un papel importante en la obtención de las subvenciones europeas.

Como ya ha avanzado Salamanca24horas.com, las líneas de investigación se centran en demostrar que la pareja Pascual-Fernández solicitaba subvenciones para asociaciones a través de estos dos ayuntamientos.

A partir de los importes concedidos, creaban nuevas empresas con las que, presuntamente, ejecutaban facturas falsas con importes ficticios, con el objeto de blanquear capitales. En esa línea, también se habría hecho uso de cuentas de empresas portuguesas vinculadas a una de las asociaciones de las que Pascual Criado es presidente.