José Luis Pascual utilizó dinero de subvenciones europeas para montar su bodega en Fermoselle o comprar propiedades

Detención del exalcalde de Trabanca en una redada de la Guardia Civil en la calle Alfonso de Castro

“Era cuestión de tiempo”, esa es la frase más repetida al preguntar a todas las personas que conocen a José Luis Pascual, exalcalde de Trabanca, sobre su reciente detención vinculada con un presunto delito de fraude y blanqueo de capitales. Una operación conjunta de Agencia Tributaria y Guardia Civil, supervisada por la Fiscalía Europea.

La figura de José Luis Pascual Criado es muy conocida en la Raya salmantina y también en la zamorana, tanto en los municipios españoles como portugueses, por contar con empresas y asociaciones que desempeñan su labor por toda la zona fronteriza.

Comenzó su andadura en la política en 1999 como alcalde del municipio de Trabanca, puesto que mantuvo durante más de una década sumando tres legislaturas. Este periodo político estuvo desde el inicio marcado por la polémica. A los pocos días de tomar posesión disolvió el órgano fiscalizador y convocó un puesto de interventor en el que acabó su mujer, también investigada por estos hechos.

Durante este periodo creó varias asociaciones sin ánimo de lucro, pero tres están en el foco de la Justicia: la Asociación Juvenil Arribes del Duero, la Asociación Deportiva Arribes Natura o la asociación Vinduero-Vindouro.

Entre las tres recibieron más de una veintena de subvenciones de la Unión Europea, puesto que el exalcalde de Trabanca y su mujer, que ostentaba el cargo de secretaria en el Ayto. de Trabanca y en el de Pereña de la Ribera, pidió la misma ayuda para estas tres asociaciones.

La naturaleza de estas asociaciones, muy marcadas en el apoyo social y la promoción de actividades en la zona de Los Arribes, hizo que fuera sencillo solicitar varias de estas subvenciones, cuyo dinero era usado después de manera fraudulenta por Pascual Criado para su beneficio propio o el de sus empresas.

A mayores, los empleados de estas asociaciones que creaban eran familiares del propio José Luis o su mujer y trabajaban para él publicitando su vino propio, producido en su bodega de Fermoselle, Siete Peldaños o Bodegas Pascual Fernández -nombrada así por la fusión de los apellidos del matrimonio-.

Una vez que el detenido recibía las subvenciones europeas, creó diferentes empresas, como AECT Duero Douro, Efiduero o Frontera Sostenible SA. Algunas de ellas eran usadas para emitir facturas falsas por operaciones ficticias, mientras que la dedicada a promover la cooperación entre pueblos de España y Portugal, era aprovechada para usar cuentas bancarias de empresas portuguesas para el blanqueo de capitales.

Todo este dinero conseguido presuntamente de manera fraudulenta, una cifra cercana a los tres millones de euros, era utilizado por el propio José Luis Pascual para financiar inversiones inmobiliarias, así como para poner en marcha su propia bodega de Fermoselle.

De hecho, el matrimonio Pascual Fernández cuenta con múltiples propiedades repartidas en varias localidades, desde Salamanca capital, pasando por su chalet de Trabanca u otras propiedades de Fermoselle.

Dominio de la zona de la Raya

La incidencia de José Luis Pascual en las localidades de la Raya de Salamanca y Zamora es notable. Siempre se ha presentado como un promotor de la actividad de todos estos municipios llegando a crear múltiples sociedades y asociaciones.

La joya de la corona es AECT Duero-Douro, creada como el pulpo para promocionar y gestionar muchas otras. A partir de ella habla de promoción de vinos, de programas de empleo o de creación de una cooperativa de autosuficiencia energética (Efi Duero).

De hecho, en el último pleno de tres legislaturas que duró Pascual al frente del Ayuntamiento de Tabanca, y tal y como informó en su día La Razón, se acordó ceder gratuitamente un edificio para esta última asociación creada por el exalcalde socialista.

Un edificio que después sería la sede social de varias empresas y asociaciones creadas por él, como Frontera Sostenible SA o EFI Duero Energy, todas ellas con domicilio en la plaza Egido de Trabanca.

El proyecto que más preocupa en la zona de la Raya es precisamente este último, aunque se desconoce si la actividad entra dentro de esta investigación, puesto que se trata de una cooperativa de la que forman parte varios municipios de Zamora y Salamanca.

Se trata de una cooperativa que nació en 2017, encargada de instalar plantas fotovoltaicas en esas localidades, con el fin de crear una sociedad de autoconsumo.

Está liderada por Pascual Criado y está compuesta de 77 municipios rurales transfronterizos de Salamanca, Portugal y Zamora. De la provincia charra forman parte Pereña de la Ribera, Boada, El Manzano, Mieza, Villasbuenas, Monleras y Robleda.