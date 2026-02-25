Atropellan a un varón de 61 años en el paseo de Rector Esperabé

Un varón de 61 años ha sido atropellado en el paseo de Rector Esperabé durante la mañana de este miércoles, 25 de febrero. Un incidente que ha movilizado una ambulancia del SACYL que ha atendido al varón in situ.

El accidente ha ocurrido a las 8:57 horas, a primera hora de la mañana, y el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha avisado tanto a la Policía Local de Salamanca como a la Policía Nacional.

La primera de las llamadas alertaba de un hombre de unos 70 años, desconociéndose la gravedad hasta que trascienden más detalles del suceso. Además, el hombre ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El pasado lunes, 23 de febrero, se producían otros dos atropellos en la capital del Tormes, por un lado en la calle Maestro Tárrega donde dejaba herida a una mujer de 60 años y por otro lado en la calle Colombia, en este caso afectando a una joven de 18 años.