Condenan a 14 años de prisión al autor del crimen de Charo en Béjar

A punto de cumplirse una semana de la lectura del veredicto del Jurado Popular en el que consideraron culpable de homicidio doloso sin alevosía a A.R.Z.L., la Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia.

Tal y como se explica en el escrito, al que ha tenido acceso este medio, el Tribunal condena a A.R.L.Z a 14 años de prisión al considerarlo autor de un delito de homicidio y libertad vigilada por espacio de ocho años.

Asimismo, el autor material de la muerte de Charo deberá abonar, en calidad de indemnizaciones, más de medio millón de euros entre los familiares más cercanos de la víctima (padre, hijos, hermanos...).

A este respecto, se señala que la víctima tenía 41 años, toda la vida por delante y cuatro hijos menores, que no han perdido a su madre por accidente o por enfermedad sino porque fue brutalmente matada, por su pareja.

Continúan asegurando que " la responsabilidad civil fijada no servirá nunca para devolver la vida a nadie, pero de alguna manera sirve para fijar y compensar un daño moral tan profundo como es la pérdida de la vida de un ser humano tan cercano como lo era la madre para los hijos, la hija para su progenitor y la hermana para los hermanos".

Además, A.R.L.Z deberá abonar el pago de las costas del juicio (incluidas acusación particular y popular).

Cabe la posibilidad de recurrir la sentencia.

"14 años de prisión dada la gravedad del ataque"

En la sentencia se señala que concurre el agravante de parentesco y que la pena corresponde a la gravedad del ataque recibido de manera inesperada hacia la víctima por parte de su pareja.

En el escrito se indica, además, que pese a que concurren atenuantes de confesión y arrebato, estas no se consideraron determinantes, puesto que la confesión apenas aportó a la investigación y el ataque sufrido por el acusado fue leve.

Sin embargo, el agravante de parentesco si ha concurrido ya que el autor se trataba de la pareja sentimental de la víctima y el crimen se perpetró en el domicilio común, en un contexto de descrito como de especial confianza.

Los hechos

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de agosto de 2023, cuando el acusado acabó con la vida de su pareja, Charo, en el domicilio que ambos compartían, situado en el portal número 7 de la calle Gredos de Béjar. Una fuerte discusión fue el detonante de la agresión que resultó mortal.

Minutos antes de las seis de la mañana, el propio agresor llamó a la Comisaría de Policía Nacional para confesar el crimen y advertir de su intención de suicidarse.

Apenas 18 minutos después, agentes de la Guardia Civil lo localizaron en el viaducto del kilómetro 412 de la autovía A-66, supuestamente con pretensiones de arrojarse al vacío.

Tras una negociación que se prolongó más de una hora, sobre las 7.30 horas los agentes lograron que descendiera por su propio pie, procediendo posteriormente a su detención y traslado a dependencias policiales.

A lo largo de la mañana, varios furgones de la Policía Nacional acordonaron la zona del inmueble, donde permanecían familiares y allegados de la víctima, acompañados por representantes municipales y una patrulla de la Policía Local para prestar apoyo.