Las condiciones del terreno trasladan a este jueves la búsqueda del arma homicida que acabó con la vida de Álvaro en Ciudad Rodrigo

Registros en otra vivienda de Ciudad Rodrigo con motivo de la investigación de la muerte de Álvaro Pérez. Foto Salamanca24horas.com Andrea M

Agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, con el apoyo de otras unidades del cuerpo, desplegarán este jueves un nuevo dispositivo en el lugar donde habría sido arrojada el arma que acabó con la vida de Álvaro, después de que el pasado viernes no pudieran intervenir en la zona, al parecer, por las condiciones del terreno.

Tal y como informó este medio el pasado 29 de enero, nuevos indicios técnicos descubiertos por los agentes encargados de la investigación de la muerte violenta de Álvaro les han permitido localizar un punto donde, con una alta probabilidad, habría sido arrojada el arma homicida.

Sin embargo, pese a que la intervención sobre el terreno se iba a llevar a cabo el pasado viernes de forma completa, finalmente no se ejecutó y los agentes solo pudieron hacer una pequeña inspección visual debido a las condiciones existentes en el lugar.

Aunque la investigación continúa bajo secreto de sumario y desde la Comandancia de Salamanca la información sigue siendo hermética, este medio ha podido saber que la intervención en la zona está prevista para este jueves, 5 de febrero.

A pesar de no haber podido realizar ese trabajo sobre el terreno el viernes, los investigadores se mantienen optimistas respecto a las posibilidades de hallar en el lugar el arma homicida. De hecho, tendrían bastante localizado el punto exacto donde podría encontrarse y, precisamente por ello, prefieren esperar a este jueves -cuando se espera que el lugar presente mejores condiciones- para evitar comprometer posibles pruebas debido al estado del terreno.

Cabe recordar que la muerte de Álvaro tuvo lugar el 24 de enero del pasado año y que, hasta el momento, no se han producido detenciones, aunque se trabaja con varios sospechosos. Por ello, el hallazgo del arma homicida sería de vital importancia para esclarecer la responsabilidad de este crimen.