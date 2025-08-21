Controlado el incendio forestal de Jarilla en la parte que afecta a Candelario: "Esto no evita que debamos estar alerta"

El incendio forestal de Jarilla está controlado en la parque que afecta a la sierra de Candelario, según informa el Ayuntamiento del municipio en un comunicado emitido en la mañana de este jueves. "Esto no evita que debamos estar alerta a posibles reproducciones en un terreno muy caliente o nuevos frentes de zonas colindantes", ha añadido.

Medios aéreos y terrestres continúan en la zona haciendo labores de refresco y vigilancia. Dos técnicos, cinco agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, dos bulldozer, dos cuadrillas helitransportadas y dos helicópteros son los que trabajan en estos momentos en la extinción del incendio que continúa en nivel 1 de peligrosidad.

Alivio por La Garganta

El Ayuntamiento de Candelario agradece a toda la población del municipio "su ejemplar comportamiento, disposición para colaborar y generosidad para comprender una situación compleja". Su gratitud se extiende a las brigadas, agentes forestales, Guardia Civil y demás personal que has demostrado "ser magníficos profesionales" y que han contribuido a la tranquilidad de la localidad.

También muestra su solidaridad con los habitantes de Extremadura y demás afectados por la situación de los "terribles" incendios forestales. "Pero si algo nos llena de satisfacción es que nuestros 'hermanos' de La Garganta finalmente no sufriran la llegada de las llamas. Hemos pasado días de mucha tensión, pero sin duda esa es una de las mejores noticias", concluye en el comunicado.