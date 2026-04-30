Fallece el varón del accidente causado por una avispa en Parada de Arriba

El varón que quedó atrapado tras una colisión frontal causada por una avispa en Parada de Arriba ha fallecido durante el miércoles, 29 de abril, según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.

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En el incidente resultaron heridas cinco personas, tanto el varón que no podía salir por sus propios medios en uno de los vehículos, como otras cuatro personas que tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios del SACYL.

Según había informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, uno de los vehículos habría invadido el carril ante la presencia de una avispa, perdiendo el control del turismo y chocando finalmente contra otro vehículo.

El propio accidente obligó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca a cortar completamente la CL-517 hasta esclarecer lo ocurrido. Además de la Benemérita, un helicóptero, varias ambulancias y los bomberos de la Diputación de Salamanca se desplazaron hasta el lugar para realizar las labores de emergencia y asistencia.