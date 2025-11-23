Herido el conductor de un patinete al colisionar con un turismo en la avenida de Salamanca

Un varón de unos 40 años ha resultado herido tras colisionar con un turismo cuando circulaba en patinete eléctrico por la avenida de Salamanca, a la altura de la glorieta de los Ingenieros Militares, según informa el Sevicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El herido se quejaba de un dolor en la cadera, por lo que ha sido atendido por personal del Sacyl en el lugar de los hechos y trasladado posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Agentes de la Policía Local también han sido avisados por el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León para esclarecer lo ocurrido y controlar el tráfico en una de las avenidas más transitadas de la ciudad.

Este accidente es el tercero en un periodo de tres días protagonizado por un patinete en Salamanca. El primer tuvo lugar el viernes en la urbanización de Navahonda, donde el conductor de dicho vehículo atropelló a una mujer de 26 años. Al día siguiente, una treinteañera corrió la misma suerte en la calle San Gregorio.