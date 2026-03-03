Identifican y sancionan al joven que causó daños en la escultura de Xu Hongfei de la Plaza Mayor

La Policía Local de Salamanca ha logrado identificar y proponer para sanción al joven que causó daños en la escultura de Xu Hongfei de la Plaza Mayor de la capital del Tormes, unos hechos que se produjeron en la madrugada del sábado al domingo, 15 de febrero.

Gracias al sistema de videovigilancia instalado en el ágora salmantino, han logrado dar con el varón que provocó daños en el arco de la obra de arte que celebra el Año Nuevo Chino en Salamanca.

El autor habría dañado intencionalmente dicha escultura, teniendo que ser retirado para su reparación el martes, 17 de febrero. La conducta está tipificada en el Reglamento Municipal sobre la Utilización y Uso de la Plaza Mayor de Salamanca como infracción muy grave y podría alcanzar los 3.000 euros. Además, tendrá que hacerse cargo de los gastos de reparación que ascienden hasta 393,25 euros.

El mismo día se produjeron daños en uno de los bancos de la Plaza Mayor, siendo la Plaza Mayor protagonista de nuefo a causa de los incidentes.