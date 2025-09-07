El incendio forestal de Garcibuey, extinguido tras arrasar 6,78 hectáreas de superficie

El incendio de Garcibuey ha sido extinguido este domingo, 7 de septiembre, a las 16:00 horas tras arrasar 6,78 hectáreas de superficie (5 de arbolada y 1,78 de matorral), según informa la Junta de Castilla y León a través de INFORCYL.

El fuego se inició accidentalmente a las 12:59 horas de este sábado y poco después fue declarado de nivel 1 de peligrosidad por requerir medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal, aunque el municipio siempre ha estado fuera de peligro. "Está a una distancia razonable del pueblo", señalaba su alcalde, Miguel Martín Andrés, a Salamanca24horas.

En su extinción han trabajado un total de 35 medios: un técnico, seis agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, diez autobombas, dos bulldozer, cuatro cuadrillas helitransportadas y cinco helicópteros, entre otros.