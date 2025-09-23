Una menor atropellada y un motorista herido con apenas unos minutos de diferencia en Salamanca

La jornada de este martes ha comenzado con dos accidentes de tráfico ocurridos en distintos puntos de Salamanca saldándose, estos, con dos personas heridas.

El primero de los incidentes se ha registrado a las 07:45 horas en la avenida de la Aldehuela, a la altura del número 12.

Fuentes del 1-1-2 de Castilla y León han referido que una motocicleta ha colisionado por alcance contra un turismo que, al parecer, permanecía detenido en la vía.

Como consecuencia del impacto ha resultado herido el motorista, un hombre de 28 años cuyas lesiones no parecen revestir gravedad.

En el lugar se han personado efectivos tanto de la Policía Local como de la Nacional y Emergencias Sanitarias - Sacyl para prestar asistencia sanitaria al joven.

Apenas unos minutos después, a las 08:05 horas, se ha producido un segundo accidente; este, ha tenido lugar en la calle Colombia, frente al instituto Fernando de Rojas.

La víctima, en esta ocasión, ha sido una joven de 17 años que ha resultado atropellada por un turismo mientras cruzaba por el paso de peatones.

La menor, que se encontraba consciente tras el golpe, ha recibido asistencia en el lugar por parte de los servicios sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar junto a agentes de la Policía Local.