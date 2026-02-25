A prisión el presunto autor de varios disparos en un fumadero de Pizarrales que dejaron herido de gravedad a un varón

El pasado 9 de febrero, un varón tenía que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras recibir varios disparos por un arma de fuego en un fumadero de Pizarrales, según adelantaba SALAMANCA24HORAS, quedando gravemente herido e ingresando en la Unidad de Cuidados Intensivos al tener alojadas varias balas en su cuerpo, una de en el abdomen y otra en la pierna.

El hombre quedó abandonado en la inmediaciones de la calle Santa Rosa de Lima siendo atendido por los servicios de emergencia de la capital del Tormes posteriormente. Días después, las autoridades nacionales inspeccionaron varias de las zonas donde podrían haberse cometido el presunto delito e identificando a varias personas para la investigación.

Semana y media después, el pasado lunes, 23 de febrero, la Policía Nacional de Salamanca lograba dar con el supuesto autor de los hechos en la carretera de Ledesma, en un vehículo de alta gama. Además, como han indicado fuentes de la propia investigación, el suceso podría estar relacionado con una deuda por sustancias estupefacientes entre la víctima y el detenido.

Del mismo modo, la investigación continúa abierta y el detenido ha sido puesto a disposición judicial, decretando la autoridad competente su ingreso en prisión por un presunto delito de intento de homicidio con arma de fuego.