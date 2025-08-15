El incendio forestal de Cipérez declarado también en Nivel 2 de peligrosidad

El incendio de Cipérez se reaviva durante este viernes, 15 de agosto

Cipérez

El incendio en Cipérez ha vuelto a movilizar a los Servicios de Emergencias tras volverse a reavivar el sufrido el pasado miércoles, 13 de agosto. La propia Junta de Castilla y León declaraba el nivel 1 de peligrosidad ese día, y debido a las altas temperaturas se ha vuelto a descontrolar formando una gran barrera de humo visible a kilómetros.

Se reaviva el incendio forestal de Cipérez, que llegó a nivel 1

Según han informado vecinos de los municipios cercanos a SALAMANCA24HORAS, habitantes de las localidades cercanas han intentado ayudar en las labores de extinción hasta la llegada de los diferentes servicios de extinción, entre ellos bomberos provinciales que trabajan en el mismo.

Vecinos de localidades cercanas han declarado a este medio que "nos encontramos muy asustados porque cada vez está peor todo. Se ha descontrolado muchísimo".

Serradilla del Arroyo

Este se suma a otro declarado en Serradilla del Arroyo pasadas las 14:30 horas de este viernes, 15 de agosto, que se encuentra en una zona arbolada y de momento no ha conseguido descontrolarse.

De momento, un helicóptero se encuntra en el lugar controlando la situación, en una tarde de viernes muy complicada para los medios que trabajan en la provincia charra.