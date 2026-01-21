De robar el camión de una frutería a una nueva sorprendente detención a un reincidente de la Puerta de Zamora en Salamanca: “alto o disparo”

Un delincuente habitual de la zona de Puerta de Zamora de Salamanca, conocido en Pizarrales como ‘Cano’, ha sido arrestado otra vez en el paseo de Carmelitas después de protagonizar una nueva persecución.

Por el momento se desconoce el motivo de este nuevo arresto, aunque según testigos el varón portaba un objeto similar a un perfume, que previsiblemente había sido hurtado con anterioridad.

Lo cierto es que el arresto no ha dejado indiferente a nadie de los que en ese momento, en torno a las 14:10 horas, se encontraban en la Puerta de Zamora. El varón ha tratado de huir en un taxi, pero cercanía de la Policía ha hecho que el arrestado se haya tenido que bajar y emprender la huida a pie, yendo de un lado a otro de la rotonda.

Al no poder alcanzarle en ese momento los agentes le han gritado "alto o disparo", mientras que otros compañeros de Policía Nacional han tenido que usar el furgón policial para interceptarlo, llegando a golpearle y saliendo este despedido. De hecho, fruto del golpe, una de las zapatillas del individuo ha salido volando.

Se trata de un delincuente habitual de la zona que ha estado recientemente ingresado en el Centro Penitenciario de Topas, que, inexplicablemente fue detenido este mismo martes por robar un camión de una frutería.

Además, en días previos y tal y como informó este medio, fue identificado por dar un bofetón a la empleada de una gasolinera, siéndole decomisado un cuchillo de grandes dimensiones.

Por los hechos de este miércoles ha vuelto a ser arrestado y trasladado a dependencias policiales.