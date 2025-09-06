Hasta siete medios se desplazan a Topas por un incendio

Tal y como detallan fuentes de la Junta a través de INFORCYL, un incendio se ha desatado a las 14:15 horas en el municipio salmantino de Topas.

Hasta el lugar se han desplazado hasta siete medios de extinción, entre los que se encuentran un agente forestal, tres autobombas, una cuadrilla terrestre, una cuadrilla helitransportada y un helicóptero.

Por el momento se desconocen las causas se han dado comienzo a este incendio, así como sus consecuencias.

Actualmente, la provincia de Salamanca tiene activo otro incendio forestal, en concreto, en Garcibuey. Cerca de una treintena de medios están trabajando en la zona, ante unas llamas para las que ya se ha activado el nivel 1 de peligrosidad.