Un total de 560 plantas de marihuana en la plantación que tenía una pareja de veinteañeros en Ciudad Rodrigo

La pareja de jóvenes, una mujer de 24 años y un varón de 21, que fueron arrestados el pasado jueves, 12 de febrero, en Ciudad Rodrigo, contaban con una extensa plantación de marihuana, así como todos los utensilios para su tratamiento y posterior venta.

Tal y como ha informado a través de un comunicado de prensa la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, la detención de esta pareja es la culminación de la operación ‘Grumetes’, que se inició en noviembre de 2025 con el fin de localizar y desmantelar una plantación de Cannabis Sativa.

Guardia Civil en el registro de la vivienda en Ciudad Rodrigo | Guardia Civil de Salamanca

Para ello, agentes de Guardia Civil, junto al servicio cinológico, y la USECIC llevaron a cabo la entrada y registro de varios inmuebles ubicados en Ciudad Rodrigo, incautando un total de 560 plantas con un peso total de 40 kilogramos, así como 11,22 gramos de cocaína, una balanza digital de precisión y útiles para la manipulación y posterior distribución.

La operación ha concluido con la detención de esta pareja, de nacionalidad española. Ambos han ingresado en prisión de forma preventiva como presuntos autores de un delito contra la salud pública, así como un delito de defraudación de fluido eléctrico, al tener un ‘enganche’ ilegal para proporcionar luz artificial a las plantas.