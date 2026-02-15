Trasladado un joven de 25 años al hospital de Salamanca por un herida en la mandíbula producida en el desencierro vespertino

Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo 2026 en una foto que no corresponde con el suceso del titular

El domingo se ha saldado con 28 intervenciones sanitarias en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. De todas ellas, únicamente ha precisado traslado sanitario al hospital de Salamanca una de ellas, la de un joven de 25 años, navarro, que presentaba una herida en la mandíbula provocada durante el encierro vespertino.

En el festejo de la mañana han sido necesarias seis intervenciones, siendo la más llamativa un mareo de un joven que fue trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Las demás fueron por diferentes molestias con altas in situ.

En la capea que tiene lugar posteriormente, han sido necesarias tres intervenciones. Una de ellas por abrasiones en la cara, otras por quemaduras en el brazo y otro varón con un esguince. En este evento, ha llamado la atención la intervención a un joven de Nueva York por una rozadura en la mano.

En el último festejo se han producido otras cuatro intervenciones a varones y otras dos a mujeres, todas ellas con alta in situ por los servicios sanitarios. En el festival taurino se han producido dos intervenciones más, a un hombre y a una mujer, el primero de ellos por una molestia ocular, y el segundo de ellos por un traumatismo en el hombro derecho.

