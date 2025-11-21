Un turismo atropella a tres personas en La Alberca

Sobre las 11:58 horas de este viernes, 21 de noviembre, el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibía un aviso de la Sierra de Francia en el que un turismo se ha había llevado por delante a tres personas en el municipio de La Alberca.

El incidente, ocurrido en plena vía pública, ha movilizado rápidamente a la Guardia Civil de Tráfico hasta el lugar, además de tres ambulancias que han atendido in situ a los tres afectados, un varón de 77 años y dos mujeres de 61 y 75 años.

Tras la realizar la primera valoración en el lugar de los hechos, en la calle Luciano Barcala número 2, han sido trasladados hasta el centro de salud de La Alberca para efectuar una exploración más profunda.

No se trata del único accidente ocurrido en Salamanca durante este viernes, sino que se suma al ocurrido de madrugada en la carretera de Ledesma, en el que un turismo y una moto colisionaban en la capital del Tormes, teniendo que ser trasladado el segundo hasta el CAUSA.

Por otro lado, a las 08:18 horas un patinete eléctrico atropellaba a una mujer de 26 años en la urbanización carbajoseña de Navahonda, teniendo que ser atendida la misma por una ambulancia de soporte vital básico.