El Guijuelo necesita su mejor versión para tumbar al líder Deportivo

No ha comenzado bien la campaña el Guijuelo. Los chacineros han sumado cuatro puntos de los doce posibles pero, sobre todo, han dejado dudas en su estilo de juego. Este domingo, a las cinco de la tarde, reciben en el Municipal Luis Ramos al líder Deportivo de la Coruña.

El técnico local, Jacobo Montes, no podrá contar con los lesionados Manu Molina y Razvan y cuenta con la duda del central moldavo Dan Ojog. “Todas las victorias valen lo mismo pero sí es cierto que viene el Deportivo. No siempre puedes disfrutar un rival que estaba ganando Ligas y Copas o disputando semifinales de Champions. Es un orgullo para nosotros recibirles aquí pero no quita para que hagamos lo imposible por ganar”, admite el propio Jacobo Montes.

Uno de los jugadores que podría estar en el once titular es Damián Zamorano. El extremo argentino deja clara la ilusión del equipo por sumar los tres puntos: "Es un partido bonito y atractivo. Pero bueno, más allá del rival que viene, tenemos la necesidad de los tres puntos. Tienen muchos nombres y jugadores que han estado en categoría superior. Siempre gusta enfrentarse a un histórico. Llevan 294 minutos sin encajar pero las estadísticas están para romperse".

El Deportivo de la Coruña llega a Guijuelo con diez puntos de doce posibles y siendo un equipo muy poderoso en defensa. No en vano, solo han encajado un gol (en la jornada 1 cuando Candelas superó a Carlos Abad) y llevan 294 minutos con la meta imbatida.

El técnico del equipo gallego, Fernando Vázquez, recupera para la cita a varios jugadores importantes como al centrocampista Celso Borges y a los laterales Eneko Bóveda y Salva Ruiz. Otro que podría salir de inicio es Miku. El delantero venezolano, ex de la Unión Deportiva Salamanca, tiene claro el plan de partido: "Va a haber muchas luchas aéreas, segundas jugadas y muchos duelos individuales tanto en ataque como en defensa. Uno tiene que concienciarse de eso. Nos gustaría un fútbol combinativo, más bonito pero hay que saber jugar en el barro. Uno tiene siempre que acomodarse a las circunstancias y no que las circunstancias se acomoden a uno. Si un campo no está bien y hay que jugar así para sacar los tres puntos, hay que hacerlo y dejarse la vida en cada jugada, en cada minuto; y que la balanza se decante de nuestro lado".