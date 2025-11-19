Cinco matadores de toros salmantinos, reconocidos en la XXXVII Gala Taurina por sus actuaciones y trayectorias

Como ya viene siendo tradición, la Federación de Peñas Taurinas Helmántica ha celebrado junto con el Ayuntamiento de Salamanca la gala en la que se entregan diferentes reconocimientos a profesionales del mundo del toro por su vinculación con la fiesta, así como por sus actuaciones acontecidas durante la pasada Feria de la Virgen de la Vega.

Durante la noche de este miércoles, el Teatro El Liceo ha acogido la que es ya la XXXVII Gala Taurina en la que se premiará a dos matadores de toros salmantinos, Ismael Martín y Marco Pérez, tras su paso por el coso charro el pasado mes de septiembre; los otros tres diestros salmantinos que han recibido un galardón en reconocimiento a sus trayectorias tras haberse retirado de los ruedos recientemente son Domingo López Chaves, Javier Castaño y Pedro Gutiérrez 'El Capea'.

A mayores, ha habido más profesionales salmantinos que han recogido un trofeo. 'Buenasuerte', Toro de Oro de 2025, ha recibido uno de los principales galardones que se han entregado durante esta velada, un gran toro del hierro de Garcigrande al que se le perdonó la vida el pasado 14 de septiembre y que ha recogido el ganadero Justo Hernández. También ha sido premiado el mayoral de la ganadería de Garcigrande, Gonzalo Sepúlveda, por contribuir a la crianza de 'Buenasuerte'. La corrida mejor presentada ha recaído en el encierro de Vellosino.

El picador charro Nicolás Martín ha recibido el premio al mejor puyazo de la feria por su actuación el 19 de septiembre, ante el toro 'Clandestino' del hierro de García Jiménez. Y, justamente fue su matador, Ismael Martín, el diestro que obtuvo mayor número de trofeos durante la feria, por el que esta noche se le han otorgado cuatro premios: el triunfador de la feria y el triunfador charro de la feria, el trofeo al detalle artístico de la feria y la mejor estocada.

El otro torero salmantino que actuó en el coso charro el pasado mes de septiembre y que no ha acudido a la recogida del trofeo ha sido Marco Pérez, premiado con el trofeo a la 'Pincelada de la feria'. En su ausencia, el premio ha sido recogido por uno de sus hombres de confianza, el banderillo de su cuadrilla, Elías Martín, que también ha sido premiado por su actuación el día 19 de septiembre con el 'mejor par de banderillas'.

Los otros trofeos que ha entregado la Federación han recaído en la novillera Olga Casado, quién debutó estrenando la Puerta Grande de La Glorieta, siendo reconocida por ello con el 'Triunfador de la novillada'; en Javier Castaño a los 'valores del toreo'; David de Miranda elegido como el 'matador de toros revelación de la temporada'; y el programa 'Grana y Oro' que ha recibido la medalla a la entidad que se distingue por su defensa de la fiesta por sus 30 años emitiendo contenido taurino: su presentador y director, Carlos Martín Santoyo ha sido además el pregonero de esta gala organizada por segunda vez durante esta temporada después de la del mes de marzo.

José Antonio Morante de la Puebla que ha sido reconocido con dos premios y Juan Ortega con uno, por sus obras en La Glorieta han sido las ausencias más destacadas de la noche. Morante recibía el premio al 'quite artístico o de riesgo' por desempolvar el Galleo del bú y a los 'naturales de La Glorieta', mientras que Ortega recibía el del 'mejor capote de la feria'.

El trofeo de mayor relevancia de la gala ha sido, como cada año, el concedido por el Ayuntamiento de Salamanca, que en su XXVII edición ha sido otogado al torero extremeño Emilio de Justo por su faena construida al natural, la 'mejor de la feria', frente al toro 'Buenasuerte' de Garcigrande, al que le perdonó la vida.

Durante su discurso, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha expresado que "la obligación constitucional nos obliga a proteger y promover el arte", refiriéndose a que la tauromaquia, lo es, haciendo también hincapié en que "genera más de 850 millones de euros y 13.000 empleos en el conjunto de Castilla y León, y su contribución medioambiental a la preservación de la dehesa".

El alcalde, que cada vez está más comprometido con esta fiesta, acudiendo como aficionado a La Glorieta ha destacado el ejemplo de “unión, respeto y coherencia” que están dando los aficionados, profesionales, ganaderos y empresarios para defender con “pasión” la tauromaquia, a la que ha definido como una “expresión artística que forma parte de la identidad cultural de la ciudad”. Sin más, durante su intervención ha apelado a "la unidad, el diálogo y el trabajo en equipo como pilares para seguir sumando aficionados, especialmente jóvenes".