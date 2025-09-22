Salamanca cierra una feria más con 17 orejas, un toro indultado, ‘Buenasuerte’ de Garcigrande, y la suspensión de la corrida de rejones por el aguacero

La Glorieta vuelve a “hibernar” hasta dentro de un año cuando vuelva a abrir sus puertas para celebrar la tradicional feria taurina del mes de septiembre, siempre y cuando no lo haga antes como este año con un festejo por el día de San Juan de Sahagún.

A modo resumen, en los seis festejos de abono se han obtenido un total de 17 orejas, 9 menos que el año pasado que se obtuvieron 26, a los que hay que sumarle los trofeos simbólicos que paseó Emilio de Justo el día en que indultó a ‘Buenasuerte’, propiedad de Garcigrande. Esta ha sido, además, una feria en la que el primer día fuimos testigo de un cartel histórico en esta plaza, con tres mujeres toreras, Lea Vicens, Raquel Martín y Olga Casado, por primera vez en la capital del Tormes desde la inauguración de La Glorieta allá por el año 1893. Asimismo, hemos sido testigo de la buena suerte que tenemos en Salamanca por tener a uno de los ganaderos más ingeniosos en esto de criar bravura, Justo Hernández que acumula ya seis ‘Toros de Oro’.

Por ende, también hemos sido testigo de las bajas de dos toreros que no han podido asistir a esta feria por estar lesionados. José María Manzanares se cayó del cartel de la primera corrida que iniciaba la segunda parte de la feria el 19 de septiembre. En su lugar repitió Ismael Martín que ya venía a abrir la Puerta Grande de esta plaza hacia una semana antes. Guillermo Hermoso de Mendoza se cayó del cartel de la corrida de rejones la noche anterior al festejo, entrando por él Sergio Galán. Una corrida donde la tormenta descargó un importante aguacero que obligó a la suspensión del festejo después del cuarto toro. La cara más dura del toreo, la vivimos también en esta feria con el paso por la enfermería y el posterior traslado al hospital del salmantino Damián Castaño el día 13 cuando haciendo la portagayola fue arrollado por el animal de Vellosino que le produjo “una contusión directa en la cresta ilíaca derecha por éste, que le ocasiona dolor e impotencia funcional, impidiéndole la extensión y abducción de la cadera", según dictó el parte médico del equipo Montejo.

Olga Casado en La Glorieta | Andrea Mateos

Olga Casado, la novillera madrileña, fue la primera en abrir la Puerta Grande con dos orejas, una en cada toro, dejando sello en su presentación de un toreo templado, clásico y con un sello muy personal en una tarde en la que cortaron un trofeo por coleta sus compañeras de cartel Lea Vicens y Raquel Martín. El primer matador de toros en abrir la Puerta Grande, proclamándose, además, triunfador de la feria fue el salmantino Ismael Martín que cortó tres orejas el día de la corrida de Vellosino, sumando dos más en la sustitución por José María Manzanares (cinco en total, por tanto).

La faena más destacada de la feria ha sido la de Emilio de Justo con un toreo al natural que primó en toda la faena frente a ‘Buenasuerte’ el toro indultado de Garcigrande. Una tarde donde con una oreja también se vieron detalles muy toreros de Juan Ortega que se presentaba en Salamanca.

Ismael Martín ante uno de los toros de García Jiménez | Andrea Mateos

El día del encierro de García Jiménez Ismael Martín volvió a poner en pie a La Glorieta en medio de la tormenta que nubló el toreo de Morante de la Puebla que se llevó una buena bronca de los espectadores, los mismos que también le concedieron la Puerta Grande al otro salmantino Marco Pérez con tres orejas. Morante, en la última corrida de la feria, la concurso, paseó una vuelta al ruedo que le supo a gloria y que no vio trofeo mayor por la espada, pero donde regaló un toreo añejo muy al estilo de Joselito El Gallo que hizo que la afición charra le perdonara lo ocurrido el viernes, plasmando otra de las grandes faenas vistas en el coso charro. En esta ocasión Alejandro Talavante y Borja Jiménez cortaron una oreja cada uno.

La tormenta también hizo de las suyas el sábado, de hecho obligó a suspender el festejo a falta de que salieran el quinto y el sexto toro, donde Diego Ventura fue el triunfador con dos orejas en el esportón a lomos de ‘Quirico’ y ‘Bronce’.

Justo Hernández recogiendo trofeo al toro más bravo de la corrida concurso con 'Corchoso' | Juanes

El mejor encierro de la feria ha sido el de Garcigrande, con ‘Buenasuerte’ que se posiciona en cabeza como el ‘Toro de Oro’, al que además se le perdonó la vida, pero donde destacaron otros toros como ‘Afrutado’ que permitió torear de salón a Ortega y ‘Pulserito’ que también fue de buena nota. A ellos se le suma ‘Corchoso’ que se llevó el premio al toro “más bravo” de la corrida concurso y que fue toreado por Morante de la Puebla el 21 de septiembre.

Corchoso de Garcigrande y Morante de la Puebla | Juanes

A grandes rasgos, la asistencia del público ha sido muy positiva, con dos días en concreto donde se ha rozado el lleno, los dos días de Morante de la Puebla, donde han asistido personalidades reconocidas de la crónica social como Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, Bernd Schuster, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, duque de Alba, Juan José y Antonio Hidalgo o los periodistas Rubén Amón y Carlos Herrera, además de los profesionales taurinos de la región y autoridades políticas que han acompañado y arropado a los toreros en cada tarde de feria encabezados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

En los siguientes enlaces adjuntados podrán leer con más detalle todo lo acontecido durante la Feria Taurina Virgen de la Vega 2025. A través del siguiente enlace pueden acceder tanto a las crónicas, como a los directos contados 'toro a toro' cada tarde, además de las entrevistas realizadas con motivo de la feria taurina.