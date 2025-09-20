Diego Ventura “sube la temperatura” de La Glorieta con ‘Quirico’ y ‘Bronce’ ante la tromba de agua con la que lidió Rui Fernandes antes de la suspensión del festejo

Este mes de septiembre se cumplen los 22 años que La Glorieta ha dado toros de rejones y no ha contado con la presencia del rejoneador portugués Rui Fernandes. Es por eso, por lo que esta fecha era una de las más especiales para este jinete que cuenta con una de las trayectorias más envidiables. Son ya 27 años de alternativa, años en los que Rui ha sido todo un privilegiado por poder vivir, pero sobre todo resistir durante dos décadas diferentes manteniendo los valores más puros e íntegros de la educación taurina.

En una entrevista concertada con este medio antes de la cita de este sábado con La Glorieta, el rejoneador portugués se sinceraba, advirtiendo que “hoy se da más importancia a cortar orejas y se olvidan mucho las faenas”. Una tónica que se ha convertido ya en el “pan nuestro de cada día” y no solo de esta feria.

Con ilusiones renovadas ha expuesto su tauromaquia en La Glorieta antes del aguacero que se le vino encima y suspendió el festejo. Un concepto del toreo muy diferente a sus compañeros de cartel, que busca siempre pisar terrenos muy concretos para emocionar al aficionado, cargar la suerte para dentro y buscar mucho el pitón contrario. Un toreo que ha conseguido al pie de la letra esta tarde.

Cuajó su regreso Rui con ‘Mercenario’ a lomos de ‘Q-Dorado’ con el que clavó hasta tres banderillas largas apostando por las cercanías y donde se ganó una fuerte ovación al llevar al toro cosido en la grupa del caballo recorriéndose medio ruedo. Las piruetas también gustaron al público con ‘Mistral’ ante un primero de Sánchez y Sánchez que fue desentendido y corretón de salida, que hizo el amago de tirarse al callejón, pero que se enceló con el equino tras la puesta de los dos rejones de castigo demostrando su buen fondo después. Las banderillas cortas se sucedieron con ‘Iceberg’, un precioso lusitano de capa albina, con quien también dio muerte a su primer oponente al tercer intento y sin buena colocación. La espada esfumó el que podría haber sido el primer trofeo de la tarde. Aplausos para el torero y el toro.

Con ‘Q-Dorado’ salió de nuevo para recibir mientras el público se empezaba a preparar para lo peor, el que pudo se cubrió bajo tejadillo a tiempo, el que no abandonó la plaza o aguantó el aguacero encontrando refugio bajo el chubasquero, o en el mejor de los casos bajo el paraguas. El que no pudo protegerse de tremenda tromba fue Rui y sus caballos, que continuaron con la lidia como si la lluvia no estuviera. Un gran esfuerzo el del jinete portugués, con mucho mérito rejoneando sobre un suelo impracticable para la lidia a caballo.

Y en medio de la piscina tuvo lugar la deliberación donde entre autoridades y jinetes se decidió parar el festejo durante 20 minutos para ver si los trabajadores de la plaza podían acondicionar el ruedo. La decisión final fue la suspensión a falta de la salida de los dos últimos toros para Galán y Ventura. El público expresó su disconformidad mediante pitos.

La revolución en una tarde de rejoneo la pone siempre Diego Ventura, caracterizado por un toreo muy personal, arrebatado, con unos equinos que tienen una doma sinigual y una valentía impulsada por el corazón ganador de Ventura y la mira puesta en una conquista nueva. Hoy cortó las dos orejas pero la tormenta impidió que cruzara en volandas la Puerta Grande.

El primero de sus toros fue similar de comportamiento al primero de la tarde, desentendido, aunque para eso está Ventura para poner siempre lo que al toro le falta, transmisión en este caso. Con ‘Quirico’ levantó Diego la temperatura en los tendidos, muy entregado y enrazado siempre. Y con ‘Nivaldo’ se encargó de mantener el calor de una Glorieta que lo obsequió con las dos orejas que se sucedieron tras la reverencia con ‘Bronce’ al que le quitó la cabezada, demostrando no solo la confianza que hay entre Diego y sus caballos, sino también la ejemplar doma, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que al final ve siempre recompensa. Y qué valiente ‘Bronce’ que como es habitual cogió con los dientes uno de los pitones del burel y se despidió del público marcha atrás. La afición a sus pies ante un toro venido a más. Dos orejas.

Diego Ventura con ‘Bronce’ en La Glorieta | Juanes

Sergio Galán que ha actuado en segundo lugar, y que ha entrado en esta feria como sustituto de Guillermo Hermoso, ha vuelto a sellar ese toreo puro y clásico que le corre por las venas, con un ‘plus’ de experiencia y de perfección que solo dan los años. En segundo lugar salió un toro ya encelado con el caballo desde que asomó por toriles, muy bravo. Lo espero con sangre fría, parándolo excepcionalmente Galán con ‘Noche’ clavando dos rejones de castigo en el sitio. Perfecta colocación. Con ‘Capote’ sucedió lo mejor porque hizo lo que quiso SG, demostrando la buena doma y el buen corazón de este lusitano tordo con el que realizó diversos cambios de costado, las conocidas como ‘Hermosinas’. Este ‘Africano’ marcó la querencia en tablas a mitad de faena, que aprovechó el rejoneador con ‘Bambino’ “bailando”.

Sergio Galán con ‘Capote’ en el segundo toro de la tarde | Juanes

Puso al público en el pie con ‘Óleo’ en un acto de tirar del toro hacia afuera antes de irse a por el rejón de muerte con un toro ya muy desgastado que no ayudaba y que obligó a usar el verduguillo muy efectivo en el primer intento que le arrebató un trofeo.

‘Zapatero’ y ‘Bailador’ fueron los dos toros que se quedaron en toriles, como parte de un encierro con cuatro toros que tuvieron un buen fondo, sobre todo ‘Africano’ y ‘Flor de Lis’, el segundo y tercero de la tarde que fueron los de mayor transmisión. Una tarde donde además finalmente no pudieron participar los Forcados Amadores de Coruche tras el "no" de la Junta de Castilla y León que se acogió al reglamento vigente y desestimó las alegaciones presentadas por la empresa BMF Toros.

