Repiten Sánchez y Sánchez, Diego Ventura y Sergio Galán con la novedad del portugués Rui Fernandes en la corrida de rejones

El rejoneador Diego Ventura vuelve a estar presente en la feria de Salamanca después de quedar como máximo triunfador de la feria, al ser el diestro que más trofeos obtuvo en una misma tarde, contabilizando las corridas de a pie y la de rejones, con cuatro orejas. Su regreso se produce por segundo año consecutivo después de quedarse fuera de los carteles desde el año 2014.

Guillermo Hermoso de Mendoza tenía programado su regreso en La Glorieta, actuando ya en esta feria de seguido desde 2018. Sin embargo, su regreso este año no va a poder ser al encontrarse lesionado, con una herida en la mano izquierda que dificulta su movilidad y que requiere de "reposo absoluto".

Relacionado Guillermo Hermoso de Mendoza no estará presente en la corrida de rejones de este sábado en Salamanca

En su lugar, ha entrado a última hora el rejoneador madrileño, afincado en Salamanca, Sergio Galán, que actuó hace un año ya en esta plaza y que salió por la Puerta Grande. La sorpresa de este año ha sido justamente la entrada en la corrida de rejones de Rui Fernandes, que este año no se celebra el día de San Mateo, sino un día antes.

Los astados de Sánchez y Sánchez vuelven a ser los protagonistas de los rejones en Salamanca, de hecho, es el hierro de esta corrida, sin cambiar, desde el año 2022, aunque ya antes estuvo en 2017, 2018 y 2019, antes de la pandemia. Este año hace presencia en la feria por partida doble después de haber lidiado el 12 de septiembre dos toros para la rejoneadora Lea Vicens.

Este año, además, la empresa BMF tiene anunciasdo para este día la presencia de los Forcados Amadores de Coruche, que se mantiene todavía en duda, tal y como informó este medio, a la espera del "sí" de la Junta de Castilla y León.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas y será retrasmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, donde también se podrá acceder a la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.

Las entradas para ver la corrida de rejones de este sábado 20 de septiembre, en Salamanca, se pueden obtener a través del siguiente enlace o en la taquilla de la plaza antes del comienzo del festejo.