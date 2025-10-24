Emmanuelle Charpentier se convierte en doctora 'honoris causa' por la USAL: "Empecé con unas sencillas preguntas, sin imaginar adónde me llevarían"

Emmanuele Charpentier, la genetista francesa que fue reconocida con el Premio Nobel de Química en 2020, se ha convertido en la decimocuarta mujer en ser investida doctora 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca. "Gracias por esta distinción. Me emociona no solo como científica, sino como alguien que respeta profundamente el legado de conocimiento e investigación que define a esta universidad", ha señalado durante su discurso.

La genetista ha procedido a reflexionar sobre la historia e importancia de la institución académica que la ha incluido este viernes en su Claustro de Doctores, a la que define como un lugar "donde generaciones de eruditos han buscado la verdad y el conocimiento" desde su fundación en 1218. "Es un museo viviente de la historia intelectual europea", ha añadido.

Investidura de Emmanuelle Charpentier como doctora ‘honoris causa’ de la USAL.

Charpentier también ha hecho mención a sus propia trayectoria: "Empecé con unas sencillas preguntas, sin imaginar nunca adónde me llevarían". Entre sus logros destaca el descubrimiento de CRISPR-Cas9: "Se ha convertido en una tecnología revolucionaria y transformadora en las ciencias de la vida, la medicina y la agricultura". Actualmente se utiliza para corregir defectos genéticos, combatir enfermedades o desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles.

La sociedad está siendo testigo de "revoluciones que prometen curar enfermedades que antes se consideraban incurables" gracias a hallazgos como CRISPR-Cas9, pero también se enfrenta a una serie de amenazas, como pandemias y la resistencia microbiana. Todo ello exige "no solo innovación, sino también comprensión y cooperación".

Charpentier ha finalizado su discurso lanzando un mensaje a los nuevos científicos: "No temáis cruzar las fronteras físicas y disciplinarias. Sed curiosos, pero también amables, porque la ciencia es una empresa humana y el progreso se basa en la confianza". La rigurosidad o la imaginación son otras cualidades que recomienda. "Y recordad que el éxito no se mide solo por el reconocimiento, sino por la contribución. Cada acto de investigación se suma a la riqueza colectiva del conocimiento", ha concluido.

Marie Curie o Wonder Woman como referentes

El padrino de la ceremonia, Alberto Martín Pendás, ha precedido a Emmanuele Charpentier para defender su nombramiento como doctora 'honoris causa'. "Encarna los valores de la investigación actual: la curiosidad libre y la excelencia intelectual". Esa curiosidad inagotable la acompaña desde su niñez, cuando soñaba con resolver enigmas y convertirse en defective o intelectual. Sus referentes iban desde la científica Marie Curie a personajes ficticios como Wonder Woman o Los Ángeles de Charlie.

Años después, Emmanuele Charpentier se erige como "la científica más influyente de nuestro tiempo" pese a pertenecer a un ámbito dominado por hombres: "Ha demostrado que la excelencia no tiene género". La tecnología CRISPR-Cas9 que ayudó a desarrollar contribuyó a "editar el genoma de cualquier ser vivo" y "abrió una nueva era de la biología molecular". Descubrimiento más que suficiente para galardonarla con un Premio Nobel y reconocerla como doctora 'honoris causa' de la USAL.