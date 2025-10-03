Rafa Nadal y sus "posibles colaboraciones" en proyectos educativos y deportivos con la Universidad de Salamanca

La investidura de Rafael Nadal como 'doctor honoris' por la Universidad de Salamanca constituye el inicio de la relación entre el extenista y la institución académica. "Solo acaba de empezar", ha destacado el rector, Juan Manuel Corchado, durante su discurso final en la ceremonia celebrada este viernes en el Paraninfo.

Aún se desconocen los frutos que resultarán de esa relación, pero el rector desea contar con el apoyo del manacorí "en la creación de futuros centros de tecnificación deportiva y otros proyectos en el ámbito de la educación y el deporte que, seguro, pronto verán la luz".

En el encuentro con los medios de comunicación que ha sucedido a la ceremonia, Rafa Nadal ha reconocido que ha hablado con el rector de "posibles colaboraciones", pero que no han estado el tiempo suficiente para concretar nada: "He llegado este jueves por la noche. Hemos estado juntos el tiempo que hemos podido estar".

Rafa Nadal, además, ha preferido centrarse en todo lo relativo a la investidura. "Es un día que es bonito vivirlo y lo que puede pasar en el futuro ya lo hablaremos. Ojalá que podamos colaborar. A título personal, colaborar con una institución como la Universidad de Salamanca siempre será un honor", ha concluido.