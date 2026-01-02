Rafa Nadal recuerda el doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca en su resumen del año: "Gracias 2025"

Rafa Nadal ha recordado algunos acontecimientos que han marcado su último año y por los que se siente agradecido. Entre ellos, su doctorado 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca. El extenista ha incluido una imagen vestido con la toga y el birrete azul claro que portó durante el acto solemne celebrado el 3 de octubre en su resumen del año, acompañado de la frase "Gracias 2025. ¡Os deseo lo mejor para el 2026!".

El homenaje en el estadio de Roland Garros; el premio Laureus al Icono del Deporte; la ceremonia de graduación de los alumnos de Rafa Nadal Academy; viajes con su familia y momentos compartidos con su amigo Roger Federer han sido otras vivencias que el manacorí ha destacado de su 2025.

"Posibles colaboraciones" con la USAL

La investidura de Rafa Nadal como doctor 'honoris causa' de la Universidad de Salamanca supuso el inicio de la relación entre el extenista y la institución académica, que hablaron de "posibles colaboraciones". El rector, Juan Manuel Corchado, expresó su deseo de que el manacorí apoyara "la creación de futuros centros de tecnificación deportiva y otros proyectos en el ámbito de la educación y el deporte que, seguro, pronto verán la luz".