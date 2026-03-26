El Rey Felipe VI acepta la Presidencia de Honor del V Centenario de la Escuela de Salamanca

El Rey Felipe VI ha aceptado la Presidencia de Honor del V Centenario de la Escuela de Salamanca, que se celebrará a lo largo de 2026, según ha comunicado este viernes la USAL.

La propuesta fue trasladada a Zarzuela el pasado 13 de marzo, tan solo unos días antes de que el monarca visitase Salamanca para presidir la ceremonia de investidura de Sergio Mattarella como doctor 'honoris causa'. Ambos pasearon previamente por el casco histórico de la ciudad y sosprendieron a locales y turistas al sentarse en una terraza de la Plaza Mayor para disfrutar de un café.

El acto forma parte del amplio programa de actividades diseñado por la USAL por la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, "una oportunidad única para recordar y proyectar uno de los hitos intelectuales más influyentes de la historia del pensamiento occidental", destaca.