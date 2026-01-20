La UPSA guarda un minuto de silencio para mostrar "su cercanía y acompañamiento" al alumno Ricardo Chamorro

La Universidad Pontificia de Salamanca ha guardado un minuto de silencio este martes en el Patio Barroco de su sede central. Lo ha hecho para honrar la memoria de quienes han fallecido en el accidente ferroviario, y, en especial, la del padre de Ricardo Chamorro, estudiante de la Facultad de Informática.

Con este gesto, la institución académica ha querido expresar "su cercanía y acompañamiento" al alumno, que, al conocer la noticia del accidente, viajó de Salamanca a Córdoba con la esperanza de encontrar vivo a su progenitor: "A ver si hay suerte y simplemente está herido".

Ricardo Chamorro pidió la colaboración ciudadana e informó de las novedades de la búsqueda a través de sus redes sociales, donde, a última hora de este lunes, certificó la muerte de su progenitor: "Te echamos de menos donde estés, te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos".

"La universidad va a facilitar que pueda transgredir la normativa"

Minuto de silencio en la Universidad Pontificia de Salamanca

La Universidad Pontificia de Salamanca se ha comunicado con Ricardo Chamorro para ponerse a su entera disposición "en el ámbito académico y personal" y que así pueda "afrontar esta situación tan dolorosa sin que pueda suponer un daño a su trayectoria universitaria", ha defendido la vicerrectora María Benavente.

Esa ayuda pasa por escuchar sus necesidades, ofrecerle flexibilidad académica en plena época de exámenes, acompañamiento personalizado y, en caso de que lo requiera, servicios de apoyo psicológico", ha añadido.

"Que es un examen comparado con esta tragedia. La universidad va a facilitar que pueda transgredir la normativa, por así decirlo", ha reiterado el rector de la UPSA, Santiago García-Jalón.

El decano de la Facultad de Informática, Vidal Alonso Secades, ha sido quien se ha puesto en contacto con el estudiante para transmitirle todo lo anterior. "No me consta que le haya respondido. No está en condiciones de hacerlo", ha concluido.