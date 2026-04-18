Los vecinos de Muñoz y la asociación Tod@vía, unidos en recuerdo de los niños que fallecieron en el accidente ferroviario de 1978

Durante la mañana de este sábado 18 de abril, la asociación Tod@vía se ha unido a las vecinos de Muñoz. Juntos, y al paso del tren histórico, han llevado a cabo un acto reivindicativo en recuerdo de los niños que fallecieron en el trágico accidente ferroviario del siglo pasado.

Fue el 21 de diciembre de 1978 cuando, en el paso a nivel de Muñoz, el choque entre un tren y un autobús en ruta escolar provocó el fallecimiento de un hombre y hasta treinta y dos niños de entre ocho y doce años; también, más de cuarenta menores más resultaron gravemente heridos. Se trata de uno de los accidentes más graves de la historia de España.

Aunque se llegó a la conclusión de que la causa del accidente fue una distracción del conductor del autobús, puesto que el lugar estaba bien señalizado y no había condiciones meteorológicas adversas, se decidió modificar el paso a nivel por uno elevado. El Gobierno Provisional decretó la sustitución por vía urgente y, a los pocos meses del suceso, se materializó el cambio; mientras tanto, los autobuses que debían recoger a los escolares de Muñoz en el cruce de la N-620 lo hacían sin atravesar el raíl, como cuando había niebla antes de que tuviera lugar la tragedia.

Por su parte, la Asociación ‘Tod@vía’, fundada hace quince años, busca la recuperación, limpieza y puesta en valor de la antigua línea férrea entre La Fuente de San Esteban y La Fregeneda. En múltiples ocasiones han denunciado las cuatro décadas de abandono desde el cierre de la línea y aseguran fueron "razones económicas" las que argumentaron su cierre el 1 de enero de 1985, motivo por el que no renuncian a la revitalización de la zona.