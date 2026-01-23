La nieve continúa entorpeciendo la conducción en Salamanca: conductores tirados y límite de velocidad a 60 km/h en la A-66

La borrasca 'Ingrid' está pasando factura a Salamanca. Múltiples puntos de la provincia han sido el escenario de fuertes episodios de nieve durante este viernes y las carreteras se han visto afectadas.

Durante gran parte de este viernes, la autovía A-66 en Béjar, Guijuelo y Cuatro Calzadas ha sido uno de los puntos donde mayores complicaciones de tráfico han viviendo a causa de la nieve. Lo saben bien los conductores que, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, se han quedado tirados en el punto kilométrico 404 de esta vía, en la bajada del puerto de Vallejera, alrededor de las 20:30 horas. Aunque gracias a la labor de las quitanieves, "que han llegado muy rápido", han podido salvar la situación al conducir tras ellas.

Además de las limitaciones a vehículos pesados de las que este medio ya ha informado, la A-66 incorpora en estos momentos una restricción más: la de la velocidad máxima limitada a los 60 km/h. Porque la nieve requiere de extremar las precauciones todo lo posible.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había decretado alerta naranja para Salamanca este viernes 23 de enero, hasta sus 23:59 horas y tanto en la Meseta como en el Sistema Central. Con tal alerta, avisaban ya a los salmantinos de que, en caso de necesitar ponerse frente al volante, debían extremar las precauciones y contar con previsiones.