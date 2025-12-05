Una abarrotada plaza mayor de Ciudad Rodrigo es testigo del encendido de las luces de Navidad

Ciudad Rodrigo ha acogido a un gran número de ciudadanos y vecinos de pueblos de alrededor en la tarde de este viernes con motivo del encendido de las luces de Navidad. Una encendido que ha tenido lugar en una abarrotada plaza mayor, preparada para dar la bienvenida a estas fechas tan especiales.

Desde ya y hasta que pase el día de reyes, el municipio mirobrigense tiene preparada una intensa agenda donde poder disfrutar al completo y en familia de diversas actividades. Entre ellas, los vecinos y los turistas que se desplacen durante estos días a Ciudad Rodrigo podrán participar en cuentacuentos, talleres de velas aromáticas o de decoración, actividades para el público infantil, un baile para los mayores, un escape room o una carrera del turrón, así como del II Mercado Navideño que estará instalado en la plaza del Buen Alcalde. Todas las actividad con sus horarios se pueden consultar a través del siguiente enlace.

Encendido de las luces de Navidad en Ciudad Rodrigo | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

El encendido de esta noche ha estado acompañado de fuegos artificiales. Además casi al mismo tiempo han tenido lugar otros encendidos de la luces de Navidad en otros puntos de la provincia como Santa Marta de Tormes o Guijuelo, todos ellos municipios con un gran atractivo turístico navideño.

