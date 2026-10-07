El Salamanca FS confía en recibir a un Segunda en Copa del Rey

El Salamanca Fútbol Sala venció por 3-4 en la pista del Navalmoral FS en la ronda previa de Copa del Rey de fútbol sala y ahora esperará el sorteo. En el club charro confían en recibir a un Segunda División en el pabellón de La Alamedilla.

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El equipo dirigido por Chema Sánchez recibió dos golpes nada más iniciarse el choque y se vio 2-0 por debajo en el marcador. Sin embargo, antes del descanso, un doblete de Cristian Bernal y un gol de Dalmiro Martín dieron renta a los charros.