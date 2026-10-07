El Salamanca FS confía en recibir a un Segunda en Copa del Rey

El Salamanca Fútbol Sala venció por 3-4 en la pista del Navalmoral FS en la ronda previa de Copa del Rey de fútbol sala y ahora esperará el sorteo. En el club charro confían en recibir a un Segunda División en el pabellón de La Alamedilla.
El equipo dirigido por Chema Sánchez recibió dos golpes nada más iniciarse el choque y se vio 2-0 por debajo en el marcador. Sin embargo, antes del descanso, un doblete de Cristian Bernal y un gol de Dalmiro Martín dieron renta a los charros.
A pesar del 3-3 de los locales, el Salamanca FS logró llevarse la victoria con un tanto de Domi en el minuto 29 de encuentro.