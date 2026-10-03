Santolino termina en Marruecos su test previo a un Dakar lleno de incógnitas

Lorenzo Santolino (Sherco) ha terminado este sábado su participación en el Rally du Maroc, la cita

previa al Dakar, sumando miles de kilómetros a su preparación en una semana en la que ha sufrido

bastante con el tipo de terreno, pistas muy duras y pedregosas, pero que le ha servido para poner a

punto moto y navegación. Lo hace a pocas semanas del inicio de un Dakar lleno de incógnitas, previsto

en Arabia Saudí, pero que se hará con cambios en la zona del país a recorrer y con la posibilidad de que

se acabe incluso trasladando.

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Santolino ha terminado la semana de competición en Marruecos en el decimoquinto puesto de la

general en la que se ha impuesto el español Edgar Canet, que se apunta así su primera victoria en una

prueba del Mundial tras meterle un par de minutos a su compañero de equipo en KTM y anterior líder, el

australiano Sanders. Un puesto once en la segunda etapa y el decimosegundo el día en la penúltima

jornada han sido los mejores resultados de Santolino que termina a más de una hora y veinte minutos la

que ha sido la carrera de su regreso a la competición al máximo nivel tras su victoria en la Baja España.

“Ha sido una semana dura, la mayoría de los días han sido por pistas muy rotas, con muchos peligros,

sólo un par de días se ha cambiado a otras zonas con más navegación y arena”, comenta el piloto, que

aprovechó esos dos días para sacar sus mejores resultados parciales mientras que casi el resto del

tiempo ha ido muy pendiente de los peligros señalados en el roadbook para evitar males mayores.

“El ritmo en las zonas que son más rápidas y menos rotas no es malo, falta un poco más y algo de

velocidad de navegación en las zonas más complicadas, nos queda tiempo todavía para conseguirlo. Es

un entrenamiento muy bueno aunque el resultado no ha sido tan positivo como estoy acostumbrado”, ha

reconocido.