Unionistas se enfrentará al Real Ávila en la primera ronda de la Copa del Rey

Unionistas de Salamanca tendrá que viajar hasta la capital abulense para enfrentarse al Real Ávila, equipo de Segunda Federación.
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Precisamente esa condición de la categoría inferior, hace que Unionistas, enrolado en la Primera RFEF, tenga que ejercer como visitante en su estreno de la Copa del Rey.
Así, la primera ronda del torneo del K.O. obligará al conjunto del Reina Sofía a desplazarse hasta el campo Adolfo Suárez en un partido que todavía no tiene fecha ni hora definida, pero que se disputará entre el 27 y el 29 de octubre.