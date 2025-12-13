Aparece por sorpresa el famoso jabalí buscado en Salamanca

Cuando parecía que hemos visto todo en Salamanca, aparece por sorpresa el famoso jabalí que la Junta ha solicitado capturar a través de los operarios del Ayuntamiento de Salamanca. El avistamiento ha sido durante esta noche y muchas personas no han dudado en hacerse una foto con el animalillo que campaba a sus anchas por la zona del río del Tormes.

De este modo, parece que por las noches es cuando decide dar un paseillo por la zona y refrescarse, ante la atenta mirada de los salmantinos que se han quedado boquiabiertos con la aparición del porcino.

Cabe destacar que la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta cinegética por la peste porcina, además de haber pedido extremar la precaución y dar rienda suelta a la caza de estos animales.