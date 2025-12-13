Aparece por sorpresa el famoso jabalí buscado en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha autorizado la captura del mismo a través de los operarios del Ayuntamiento de Salamanca

Jabalí buscado en Salamanca en el río Tormes
Cuando parecía que hemos visto todo en Salamanca, aparece por sorpresa el famoso jabalí que la Junta ha solicitado capturar a través de los operarios del Ayuntamiento de Salamanca. El avistamiento ha sido durante esta noche y muchas personas no han dudado en hacerse una foto con el animalillo que campaba a sus anchas por la zona del río del Tormes.

De este modo, parece que por las noches es cuando decide dar un paseillo por la zona y refrescarse, ante la atenta mirada de los salmantinos que se han quedado boquiabiertos con la aparición del porcino.

Cabe destacar que la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta cinegética por la peste porcina, además de haber pedido extremar la precaución y dar rienda suelta a la caza de estos animales.

