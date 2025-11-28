Consulta aquí los horarios del espectáculo de 'videomapping' en la Plaza Mayor y del resto de la programación navideña 2025-2026 en Salamanca

Toda la decoración que viste la capital de Salamanca con motivo de la Navidad se iluminó este jueves con el tradicional encendido. Ahora queda por delante más de un mes de una intensa programación donde poder hacer muchos planes, y para hacer una buena planificación es imprescindible tener controlados los horarios de cada una de las actividades.

‘El astronauta y la estrella que guía los sueños’ es el 'videomapping' que junto a un espectáculo de luz y sonido se proyectará en la fachada del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, todos los días hasta el 5 de enero (excepto el día 18 con motivo de la celebración del Fin de Año Universitario). Para poder disfrutar de este espectáculo que el año pasado tuvo una gran acogida, habrá cuatro pases con estos horarios: 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá dos únicos pases, a las 19:00 y a las 20:00 horas.

‘El cielo de los sueños’ es otro 'videomapping' que se proyectará en el Patio Chico, programado también todos los días hasta el 5 de enero, con tres pases diarios que no coinciden con el que se proyectará en la Plaza. En este caso sus horarios son: 19:30, 20:30 y 21:30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá también dos únicos pases, a las 19:30 y a las 20:30 horas.

Otro año más regresa ‘El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea’ que abrirá sus puertas a las 18:30 horas, abierto hasta el 5 de enero todos los días hasta las 22:00 horas, con entrada gratuita. Los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 18:30 a 20:30 horas.

La plaza de Anaya acogerá también diariamente un Mercado Navideño para visitar igual que el resto de los adornos navideños que decoran cada rincón de la ciudad en la plaza de los Bandos, plaza de la Libertad, plaza del Mercado, parque de Colón, Concilio de Trento, calle la Rúa, plaza de Anaya, atrio de la Catedral, Rondín de las Edades del Hombre, plaza de los Leones, Patio Chico, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Valmuza, parque Carmelitas, plaza Huerta Otea, parque de la Alamedilla o Museo del Comercio. Todos ellos permanecerán encendidos de lunes a jueves desde el anochecer hasta las 23:00 horas y desde el anochecer hasta las 00:00 horas los viernes, sábados, domingos y festivos.

El 5 de enero tendrá lugar la celebración de la Cabalgata de Reyes que dará comienzo a las 19:00 horas. Este año estará formada por ocho carrozas temáticas consistentes en: tres carrozas temáticas -gran estrellas- de gran formato y tamaño, tres carrozas temáticas de gran formato y tamaño y dos carrozas temáticas de mediano formato y tamaño. Ese mismo día a las 13:00 horas tendrá lugar el saludo de los Los Reyes Magos desde el balcón del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor.