Gente de Zona forma la esperada 'gozadera': lleno absoluto en la Plaza Mayor

Uno de los conciertos más esperados de las Ferias y Fiestas de Salamanca de este año 2026 no ha decepcionado. Gente de Zona, el conocido grupo cubano, creador de himnos como 'La Gozadera', ha hecho vibrar la capital del Tormes.

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Así, desde las 22:00 horas de este miércoles 9 de septiembre, la Plaza Mayor presentaba el aforo completo, estando así llena de personas que, con banderas latinas, camisetas y muchas ganas de pasarlo bien, esperaban a cantar a pleno pulmón.