Miles de personas arropan a la orquesta Vulkano en el arranque musical de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026

La orquesta Vulkano ha demostrado por qué es una de las mejores verbenas de España. Con miles de salmantinos en el lugar, han dado el pistoletazo de salida a una programación musical que promete y mucho en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026.

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A las 22:00 horas y de manera puntual, la música arrancaba en la plaza de la Concordia, lugar destinado a este tipo de conciertos y verbenas debido a que el recinto ferial de La Aldehuela se encuentra ocupado por las atracciones de ferias.

De este modo, han tocado los mejores temazos del momento, haciendo disfrutar a los presentes con canciones del ahora y del ayer, realizando una bonita mezcla entre diferentes culturas musicales que conviven en la capital del Tormes.

Asimismo, cabe destacar que el público ha abarcado todas las edades posibles, incluyendo a los más pequeños de la casa que ultiman los días de disfrute del verano antes de volver a la temida ‘Vuelta al Cole’.

Así pues, la orquesta Vulkano era la encargada de que diera arranque a toda la música que escucharemos durante estas fiestas, donde tanto en la Plaza Mayor de Salamanca como en el parque Elio Antonio de Nebrija se sucederán los conciertos tanto de grupos internacionales, como nacionales y locales.