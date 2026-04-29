Nuevo aviso amarillo por tormentas y lluvia para este miércoles en toda la provincia de Salamanca

Salamanca vuelve a ver el aviso amarillo por tormentas y lluvias durante practicamente toda la jornada de este miércoles.

Concretamente, la Aemet mantendrá activo el aviso desde las 12:00 hasta las 21:00 horas.

Según las previsiones, se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 mm, que podría ir acompañada de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo en algunas zonas.

Aviso amarillo por lluvias y tormentas este 28 de abril en la provincia de Salamanca | Aemet

Este mismo aviso amarillo se extiende a toda la Comunidad de Castilla y León, con aviso naranja y "peligro importante" en el caso de Soria.

Salamanca ya vio el aviso amarillo este martes por tormentas, que se dejó notar principalmente en la zona de la comarca de Béjar donde la intenta tromba de agua que cayó dejó sin señal televisiva a algunos vecinos; los habitantes de Béjar ya se vieron afectados por este temporal de tormentas el fin de semana.

El lunes también se notificaron algunos incidentes a la altura de Topas, donde la granizada ocasionó cortes intermitentes en la A-66.