El nuevo edificio de consultas, una unidad de Reproducción Asistida o finalizar el Centro de Prosperidad, entre las inversiones sanitarias para Salamanca 2026

Los presupuestos en Sanidad 2026 plantean nuevas posibilidades al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. A parte de la gran inversión que se va a realizar en diferentes áreas del hospital de la capital del Tormes, destaca nuevos equipamientos en el módulo de consultas externas, además de la adquisición de un equipo de braquiterapia que servirá para tratar desde la matriz diferentes tipos de cáncer.

En el conjunto de la región se han destinado para 2026 un total de 5.230 millones de euros, convirtiéndose en el mayor presupuesto de la comunidad de su historia. Desde la JCYL han destacado que, desde 2002, se ha aumentado el presupuesto en un 146 por ciento, exponiendo los datos de ese año que situaron el presupuesto en Sanidad en los 3.100 millones de euros.

Para 2026, según ha avanzado la Junta de Castilla y León, se ampliará la Reproducción Humana Asistida con creaciones en Salamanca, además de León y Burgos, una vez se ha implantado la ampliación de criterios para personas de hasta 42 años en caso de mujeres y de los 60 en el caso de los hombres.

Asimismo, también se ha destacado en los propios presupuestos la consolidación de la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL), para así lograr, entre sus objetivos, el desarrollo de una investigación de excelencia en Castilla y León y actuando como una estructura única de gestión a través del Instituto de investigación Biomédica de Salamanca.

Por otro lado, también han garantizado la investigación en los centros de referencia de Castilla y León, entre los que se encuentran los de investigación biosanitaria como son los de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, además de crear una red que potencia la investigación para luchar contra el cáncer con un Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León.

Según han destacado desde la Consejería de Sanidad, se finalizarán las obras del Centro de Salud de Prosperidad, además de iniciar todos los trámites necesarios para la redacción del proyecto para la licitación de las obras del Centro de Salud San José-Zurguén. En el primero de los mencionados, además, se incluirá un nuevo mamógrafo, además de un nuevo equipo de radiología.

La apertura del centro de salud está prevista para la primavera de 2026, según avanzaron el pasado mes de julio, con 20 nuevas consultas, un mamógrafo, un gimnasio, un laboratorio y una zona de extracciones, entre las grandes novedades con las que contará.

Durante el mismo mes, se daba luz verde a la redacción del proyecto del Centro de Salud del Zurguén, donde el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León ya se pudieron manos a la obra para tratar uno de los temas que más afectada a los barrios del Zurguén y San José.

Del mismo modo, el nuevo edificio de consultas externas situado en el antiguo clínico también finalizará tras una inversión de 300 millones de euros, aunando la unidad de Reproducción Humana Asistida. En el ya existente, se incrementará el área de Urgencias del nuevo hospital de Salamanca para permitir una mayor amplitud en la sala de espera.

Durante el año 2024, el consejero de Sanidad avanzaba en Salamanca que durante el segundo semestre de 2026 estaría listo el nuevo edificio de consultas externas para atender , así, una gran demanda que descongestionará las Urgencias salmantinas.

Durante el mes de septiembre, solicitaban el cumplimiento de la dotación de la Unidad de Reproducción Asistida en el hospital de Salamanca, y así conocer los plazos en los que se iba a ejecutar una de las grandes unidades con las que contará la capital del Tormes.

Por otro lado, el hospital Universitario contará con la dotación de un equipo de braquiterapia para tratar el cáncer desde la raíz, un tipo de radioterapia interna que con unos implantes radioactivos permitirán tratar de cerca el tumor existente.

Por útlimo, en el conjunto de la comunidad destaca la adquisición de más de 200 ambulancia en Castilla y León, además de un helicóptero medicalizado por provincia.