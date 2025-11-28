La plaza de Anaya se envuelve en magia con la apertura del mercado de Navidad

La Plaza de Anaya se transforma desde este viernes en un auténtico escenario navideño con la inauguración oficial del mercado de Navidad, que permanecerá abierto todos los días hasta el 5 de enero.

Los visitantes podrán recorrer una amplia variedad de puestos artesanales, donde se ofrecen joyas y bisutería, productos alimentarios típicos, dulces tradicionales, figuras de Belén y un sinfín de artículos navideños perfectos para regalar.

Uno de los grandes protagonistas vuelve a ser el impresionante carrusel, que desde 2023 llena la plaza de luz, música y movimiento. Su estética clásica y su tamaño lo han convertido en un símbolo de la Navidad en Salamanca.

En total hay 36 puestos y podremos encontrar desde artesanía, hasta chocolatería, pasando por un exquisito puesto de panadería gallega, gofres, hasta regalos de todo tipo, sin faltar puestos típico navideños como belenes, turrón, vino caliente y adornos de navidad. El horario es de 11:00 a 22:00 todos los días.

La inauguración de este viernes ha contado además con un toque especial de ritmo y energía con la actuación de las K-pop, un grupo de jóvenes bailarinas y fans del pop coreano que se caracterizan por sus coreografías vibrantes. Su presencia ha animado especialmente a los niños, que no dudaron en cantar y moverse al ritmo de temas como “Golden”.

Cabe recordar, que este jueves la Navidad comenzó a brillar en Salamanca con el encendido del árbol de 23 metros que viste la Plaza Mayor y la demás iluminación que conforma la ciudad.

Además, en la Plaza Mayor y el Patio Chico se puede disfrutar de 'videomapping' que tienen cuatro pases en horarios diferentes que podrán visitarse diariamente hasta después de Reyes, junto con ‘El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea’. El horario del de la Plaza Mayor es de 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá dos únicos pases, a las 19:00 y a las 20:00 horas. ‘El cielo de los sueños’ es el otro 'videomapping' que se proyecta en el Patio Chico, con tres pases diarios que no coinciden con el que se proyectará en la Plaza. En este caso sus horarios son: 19:30, 20:30 y 21:30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá también dos únicos pases, a las 19:30 y a las 20:30 horas.