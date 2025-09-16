Los sanitarios de Salamanca protestan bajo la premisa de un Estatuto Marco que "no se firme de manera unilateral por el Gobierno de España"

El pasado mes de junio se presentaba un borrador del Estatuto Marco que no dejaba a nadie contento, ni indiferente, desde médicos, enfermeras, TCAEs, técnicos superior sanitarios o cualquier personal que trabaje en los centros hospitalarios o de Atención Primaria de Salamanca y España, ante el inicio de lo que serían unas protestas que prometían dar guerra.

Primeramente, la lucha se ha iniciado por una falta de acuerdo entre sindicatos y Gobierno de España, en lo que ven como una firma unilateral por parte del Ministerio de Sanidad, sin tener en cuenta a las principales representaciones de los profesionales sanitarios en las mesas sectoriales.

Concentración por el Estatuto Marco

Ante esto, las premisas que se querían conseguir eran muy claras, una nueva clasificación con adecuación retributiva, jubilación parcial anticipada, 35 horas a nivel nacional, actualización de funciones y la regularización de la jornada laboral. Cinco pilares en los que se quiere construir una sanidad de calidad que garantice la conciliación familiar y laboral, además de conseguir lo que ya se acordó años atrás, remunerar el cambio de clasificación que se hizo en 2007 y que no se ha actualizado en las nóminas de los trabajadores desde entonces.

Por estos motivos, los cinco sindicatos mayoritarios que representan a los profesionales llamaron a los mismos a protestar a las puertas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, además de los otros centros a nivel nacional, y así conseguir meter presión para que el Estatuto Marco que se presentará en las próximas semanas no llegue al Consejo de Ministros y que “se firmaría de manera unilateral sin el acuerdo de los sindicatos”, como explicaban algunos de los asistentes a SALAMANCA24HORAS.

Durante meses atrás, ya prometieron dar guerra si no se escuchaba a los profesionales, entre ellos los médicos, que ya realizaron paros durante el mes de junio; los técnicos superiores sanitarios, donde se exigía que su titulación fuera universitaria, pero no regalada, sino que se intentara homologar a través de diferentes pruebas o cursos; las TCAES protestando por reconocer que sus trabajos son esenciales, con competencias actualizadas y no firmadas por Francisco Franco, allá por 1973.

Representantes sindicales también han declarado que "la pelota está en el tejado del Ministerio y no nos hemos desmarcado, hemos seguido su calendario y estamos dispuestos a seguir hablando con ellos para que haya una negociación. En 23 años no ha habido cambios". Del mismo modo, también han explicado que "es a nivel nacional donde hay que buscar los cambios".

En el manifiesto, los sindicatos han expuesto que están aquí para "decir en las calles lo que no escuchan en las mesas de negociación". Además, también han hecho hincapié en que "no aceptan un texto que no garantice sus derechos, porque el Estatuto Marco tiene que recoger las mejoras reales y tangibles". Asimismo, han explicado que han tenido 40 reuniones y que "no vamos a retroceder ni un lado, y que queremos una condición profesional retribuida que se corresponda con la formación".

Una unión con la se pretende hacer la fuerza, protestar por lo que le pertenece al personal sanitario para que no sean “falsas promesas no cumplidas”, para no tener que hacer guardias que no cotizan, para mejorar la vida familiar y laboral, para que, a final de mes, venga reflejado el trabajo que se realiza; para que “al igual en otros trabajos con pluses de peligrosidad”, existan unas reducciones de tiempo trabajado en pro de una jubilación anticipada. De momento, queda esperar pero, ¿qué hará el Gobierno de España de aquí a presentar un Estatuto Marco?

De no llegar a ningún tipo de acuerdo con los sanitarios, han prometido que volverán a tomar las calles hasta conseguir lo que se quería garantizar hace años, y que no quede únicamente en “palabras vacías”, sino que logren acordar un Estatuto Marco de calidad y decente, que beneficiaría tanto a los sanitarios como a los pacientes.