Vuelve a ser visto el famoso jabalí buscado en Salamanca

Otra vez ha sido visto en Salamanca el famoso jabalí que la Junta ha solicitado capturar a través de los operarios del Ayuntamiento de Salamanca. Ha ocurrido este mismo domingo, 21 de diciembre, a pocos minutos de las 19:00 horas.

Ajeno a la expectación que ha generado, y por la que son muchos los salmantinos que no han dudado en acercarse a sacarle una foto, el animal se pasea tan tranquilo sobre el césped situado junto a una pista deportiva en la zona próxima al río Tormes.

No es la primera vez que el jabalí se deja ver. Hace una semana, el 13 de diciembre, se vivió una escena muy similar a esta: el animal paseando por Salamanca al comienzo de la noche.

Cabe destacar que la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta cinegética por la peste porcina, además de haber pedido extremar la precaución y dar rienda suelta a la caza de estos animales.