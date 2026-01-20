El hijo de Ricardo Chamorro, fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz, pide ayuda para recuperar el móvil de su padre
Ha señalado que se trata de un IPhone 14 Pro que, dice, "sigue en las vías". Ruega que si alguien lo encuentra se lo devuelve para recuperar las fotos
Ricardo, el estudiante de Informática de la UPSA, que ha perdido a su padre en el accidente ferroviario de Adamuz vuelve a pedir ayudar a través de las redes sociales.
El joven se movilizó este lunes por este canal para dar con el paradero de Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años, uno de los pasajeros que viajaba en el tren Alvia Madrid-Huelva y que finalmente fue hallado sin vida junto con la fotoperiodista María Clauss y su esposo, el periodista Óscar Toro, y una mujer que viajaba con su hijo y tres de sus nietos, según informa la Agencia Europa Press.
Ahora, Ricardo vuelve a usar las redes sociales para pedir esta vez ayuda para recuperar el telefóno móvil de su padre y con él todas las imágenes que había en él. Ha señalado que se trata de un iPhone 14 Pro que, dice, "sigue en las vías". Por eso, ruega si alguien pudiera, lo recoja y se lo haga llegar "más que nada por las fotos que tiene".
