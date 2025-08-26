Aprobada la declaración de 'zona catastrófica' en los lugares afectados por los incendios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de "zonas afectadas por emergencia" a 16 de las 17 comunidades autónomas de España, exceptuando únicamente el País Vasco. La medida, según expone la Agencia Europa Press, responde a una serie de catástrofes ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto, que incluyen un total de 113 incendios forestales y cinco DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó los hechos como "una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años". En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, destacó los elevados daños personales y materiales en infraestructuras y bienes tanto públicos como privados.

El objetivo principal de esta declaración es activar de forma inmediata un mecanismo de ayuda para los damnificados, que les permita "recuperar cierta normalidad" lo antes posible. Aunque el ministro advirtió que la "emergencia aún no se ha dado por cerrada", aseguró que el Gobierno brindará todo el apoyo necesario para la "mayor recuperación posible" de las zonas afectadas.

En el caso de Salamanca, el pasado 15 de agosto se produjeron los dos incendios más graves ocurridos, hasta ahora, en lo que va de año, en la provincia: el incendio de Cipérez y El Payo, donde resultaron gravemente afectados además de zona de monte y pasto, terrenos de ganaderos y viviendas.