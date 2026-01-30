Aprobado el protocolo antiacoso en la Escuela de Tauromaquia tras la denuncia de dos casos a menores en Salamanca 24 Horas

La denuncia pública de las familias de los menores afectados en Salamanca24Horas ha obligado a la Diputación a aprobar un protocolo frente al acoso sexual y bullying en la Escuela de Tauromaquia. Un protocolo del que carecía la escuela salmantina y que dejó al descubierto las carencias en ese ámbito cuando el pasado mes de octubre saltieron a la luz dos casos de acoso, uno sexual y otro por maltrato psicológico contra dos menores, alumnos del centro de formación. Una información que adelantó Salamanca 24 Horas que tuvo acceso a las denuncias formuladas por las familias, así como a documentos oficiales que demostraban que la Diputación conocía la situación y que no impidió que las víctimas siguieran teniendo contacto con los denunciados.

Las familias, tras meses de intentar encontrar una solución que no llegaba, aseguraban que la Diputación, de quien depende la Escuela de Tauromaquia, no había actuado con diligencia en el momento en el que se produjeron los incidentes con dos menores. De hecho, la oposición también acusó de dejación de funciones a la Diputación asegurando que no se había actuado de forma diligente para proteger a las víctimas.

La falta de un documento que marcara y pautara los pasos a seguir por el personal docente y administrativo de la escuela en casos de acoso fue una de las carencias que salieron a la luz en la organización de la Escuela de Tauromaquia. Un documento que debería haber sido aprobado hace años y que, una vez salieron a la luz los casos, ha hecho que se haya atrasado el inicio de este último curso.

La aprobación del nuevo protocolo, que ha contado con el voto a favor de todos los diputados de La Salina, ha obligado a que también se hayan hecho modificaciones en el reglamento de funcionamiento de la Escuela.