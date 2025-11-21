Dos accidentes de tráfico en tres horas en la rotonda de E. Leclerc se saldan con dos varones heridos

La rontonda de E. Leclerc, considerado uno de los puntos negros de la provincia donde mayor número de siniestros viales ocurren, ha sido el escenario donde se han producido dos accidentes de tráfico en tres horas este viernes, con dos varones heridos.

El primero de ellos ha tenido lugar a las 13:07 horas con dos vehículos implicados, un turismo y una furgoneta. En este primer accidente, los servicios sanitarios tuvieron que atender a un varón de 35 años que se quejaba de las cervicales. Se dio aviso a la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada, a una ambulancia y a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca.

El segundo de los accidentes, se produjo tres horas más tarde, a las 16:05 horas, en la rotonda de la SA-20. La caída de un motorista fue el aviso que recibió el Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León que envió a una ambulancia que atendió a otro varón de 33 años que se había hecho daño en la cadera y en una pierna.

Durante la mañana se han producido también tres accidentes más que han dejado otros cinco heridos:

Relacionado Trasladan al hospital de Salamanca a un motorista tras una colisión de madrugada contra un turismo

Relacionado Un turismo atropella a tres personas en La Alberca