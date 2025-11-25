Arrestado un varón por robar comida de gato y varios enseres de un vehículo, con más de sesenta detenciones a las espaldas

La Policía Nacional y Local han realizado una intervención conjunta en la madrugada del lunes al mares. El proceso se puso en marcha alrededor de las 00:15 horas del martes, cuando un ciudadano alertó a los funcionarios policiales en la carretera Ledesma sobre los daños que presentaba su coche, una de las venttanilla totalmente destruidas. El denunciante relató que, además de los daños, le habían sustraído alrededor de 15 kilogramos de embutidos, unas botas de estilo militar y un saco de comida para gatos.

Tras la inspección del vehículo y la coordinación de los efectivos, uno de los indicativos localizó en una calle cercana a un hombre que portaba una mochila y una bolsa de plástico. Al ser interceptado e identificado, los agentes procedieron a revisar los efectos, encontrando el saco de comida para gatos y las botas militares. Las gestiones subsiguientes confirmaron que estos objetos coincidían con los denunciados por el propietario del vehículo.

Ante la evidencia de un delito de robo con fuerza, se procedió a la detención del individuo, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia una vez finalizados los trámites pertinentes.

El suceso se trata del que ya informó SALAMANCA24HORAS durante la mañana de este martes, 25 de noviembre.

No ha sido el único suceso similar ocurrido en la capital del Tormes durante las últimas semanas, tras el robo en las inmediaciones del pabellón municipal de Würzburg-Silvia Domínguez en la avenida Raiumundo de Borgoña.