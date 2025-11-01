Cuarto accidente de tráfico en el Día de Todos los Santos: una mujer herida tras el choque entre dos coches en la carretera de Alba de Tormes

A última hora de la tarde de este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha informado del que sería el cuarto accidente de tráfico de esta jornada. Una mujer de 45 años ha resultado herida tras el choque entre dos turismos en la carretera de Alba de Tormes.

El 1-1-2 ha recibido el aviso poco antes de las 20:00 horas, de una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro 26 de la SA-114. Se solicitaba asistencia sanitaria para una mujer que se encontraba "herida leve".

Se ha dado aviso a la Policía Local de Alba de Tormes y a la Guardia Civil de Tráfico.